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Lifestyle

За что любят Усадьбу Jazz

Фото: Пресс-служба
Усадьба Jazz – это один из старейших open-air фестивалей джаза в России, на котором за 13 лет его существования выступили многие культовые исполнители со всего мира. О том, как все начиналось, и в чем секрет успеха Усадьбы Jazz, Dni.Ru узнали у генерального продюсера фестиваля Марии Семушкиной.
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Мария, почему усадьба? Почему вы стали проводить фестиваль именно в Архангельском?

Архангельское было первым местом, которое пришло мне на ум, когда я решила делать фестиваль. Усадьба всегда была, с одной стороны, символом аристократизма, а с другой – очагом культуры. Фестивалей в парках и других открытых площадках во всем мире очень много, а вот праздник музыки в окружении отличной архитектуры – это вещь уникальная. Аналога Усадьбы Jazz в мире просто нет, о чем мне неоднократно говорили зарубежные коллеги.

Вы говорили, что посещаете главные мировые джазовые фестивали. Чем они отличаются от фестивалей в России?

Ездить на все главные мировые джазовые не позволяет напряженный график работы. Но многие из них я действительно посещаю. Больше всего мне нравятся фестивали, которые берут не большими именами, а неповторимой атмосферой – как, например, джазовый фестиваль в Новом Орлеане. Это город-фестиваль, город-праздник. Главное отличие европейских и американских фестивалей – более лояльная аудитория. Билеты на фестивали и концерты улетают моментально, стоит только объявить дату и двух-трех хедлайнеров. У нас люди довольно часто покупают билет в день самого фестиваля, а если погода им не нравится, то не идут вовсе.

Фото: Пресс-служба

Какие мировые фестивали наиболее близки вам по духу?

Вышеупомянутый New Orleans Jazz Festival очень нравится мне благодаря своей атмосфере. Итальянский фестиваль Umbria Jazz всегда демонстрирует интересную программу. Роттердамский North Sea Jazz дает исчерпывающее представление о состоянии джаза сегодня: представляет и классиков, и самых перспективных молодых исполнителей.

Как вы решаете, кого из артистов приглашать на фестиваль? Какими мировыми звездами фестиваль может похвастаться?

За без малого 15 лет существования, на Усадьбе Jazz выступали звезды джаза, соула и фанка первого эшелона: Yussef Lateef, Branford Marsalis, Earth, Wind & Fire c Элом МакКеем, Maceo Parker, Chucho Valdez и многие другие. Когда мы приглашаем того или иного исполнителя, мы оцениваем уровень его популярности в России: к сожалению, часто получается так, что очень талантливых музыкантов у нас мало кто знает. У нас есть и определенная просветительская миссия: мы знакомим людей с новой музыкой, артистов, которых кроме нас в Россию никто не привезет. Два года назад мы привезли отличную австралийскую нео-соул группу Hiatus Kaiyote, номинантов на “Грэмми”. На грядущем фестивале наши посетители смогут впервые послушать живьем в России Эстер Раду, замечательную израильскую певицу с эфиопскими корнями, в музыке которой можно услышать эфиопскую мелодику, соул и джаз. На наш взгляд, у нее большое будущее.

Фото: Пресс-служба

Усадьба Jazz уже несколько лет проходит не только в Москве, но и в других городах России. Какие у вас дальнейшие планы? Планируете ли вы расширяться за пределы страны?

В нашей стране масса интересных мест, где можно провести фестиваль Усадьба Jazz. Мы видим, как благодаря фестивалю у людей появляется все больше интереса к культурным объектам: усадьбе Архангельское, дворцу Ольденбургских в Воронеже и Елагинскому дворцу в Санкт-Петербурге, усадьбе Харитоновых-Расторгуевых в Екатеринбурге. Усадеб, парков и мест с историей в России еще очень много: было бы здорово сделать фестиваль на Дальнем Востоке, в одном из городов Русского Севера, в курортном регионе вроде Краснодарского края.

Что нового происходит в музыке сейчас? Что вы приведете в Россию в этом году?

В этом году к нам приедут музыканты из США, Израиля, Норвегии, Британии, Грузии, Польши. Обязательно стоит обратить внимание на концерт Рауля Мидона – это удивительный слепой гитарист, певец и композитор, которого справедливо называют новым Стиви Уандером. У него аргентинские корни, он замечательно смешивает латиноамериканскую музыку и соул – на сцене он удивительно горяч и харизматичен. На сцене “Индикатор”, посвященной разным музыкальным экспериментам и независимой музыке, выступит отличное молодое британское комбо Ezra Collective – это современный джаз, впитавший в себя множество самых разных влияний от афробита до хип-хопа.

Фото: Пресс-служба

Как всегда, не обошлось и без скандинавского джаза: в этот раз мы привозим норвежского классика Нильса Петтера Мольвера, альбомы которого с годами становятся все краше и отстраненнее. Мы, безусловно, рады тому, что на Усадьбе Jazz выступит в этом году патриарх отечественного джаза Алексей Козлов с группой “Арсенал”. А в Петербурге на Усадьбе Jazz состоится единственный концерт Джона Скофилда – одного из лучших джазовых гитаристов в мире на сегодняшний день, обладателя премии “Грэмми” за лучший инструментальный альбом в этом году.

Назовите пять причин пойти на фестиваль в этом году?

Музыка, неповторимая атмосфера усадьбы Архангельское, детская программа (в том числе сцена Усадьба Jazz Kids, где выступят финалисты конкурса фестиваля среди начинающих исполнителей и победитель конкурса "Найдено ВКонтакте"). Пространство, посвященное экологичным технологиям, ведь в этом году мы – фестиваль без пластика, и, конечно, фудкорт, с которым мы тоже поэкспериментировали в этом году. Мы впервые провели конкурс, привлекли экспертов (фуд-журналистов и шеф-поваров) чтобы найти новую, необычную концепцию, ведь уличная еда – неотъемлемая часть фестивальной культуры.

19 июня 2017, 13:54

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