Трамп ужесточил правила въезда в США

Белый дом утвердил новые визовые правила. Анкета для соискателей увеличена на несколько пунктов.

Администрация президента Дональда Трампа ужесточила правила выдачи разрешений на въезд в США. Как передает Reuters, работники американских консульств получили право запрашивать у желающих въехать в США номера их предыдущих загранпаспортов, информацию о страницах в социальных сетях за последние пять лет, а также подробную биографию за последние 15 лет.

Эти данные могут понадобиться в том случае, если будет необходимо дополнительное подтверждение личности или потребуется более глубокая проверка "на предмет национальной безопасности". Хотя, как утверждает агентство, все эти вопросы носят характер необязательных, в анкете указано, что отсутствие ответов может повлиять на решение о выдаче визы.

Несмотря на критику во время общественного обсуждения, Белый дом утвердил визовые правила еще 23 мая. Правозащитники считают, что новые правила создадут дополнительные сложности для людей, так как вспомнить все необходимые сведения за 15 лет смогут далеко не все.

Трамп начал ужесточать миграционное законодательство в конце января 2017. Тогда был подписан указ об остановке приема мигрантов из семи исламских стран – Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Распоряжение было заблокировано федеральным судом штата Вашингтон. В начале марта глава государства подписал новую версию указа, разрешил въезд иракцам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение американских властей ужесточить правила проверки для выдачи виз США на Петербургском Экономическом Форуме.

"Нужно посмотреть, приняты ли эти меры в отношении ряда государства или вообще всех стран, включая РФ. Сейчас сложно сказать, нужно разобраться, являются ли эти шаги нацеленными на россиян, либо это мера, которая принимается в рамках реализации миграционной политики", – сказала Захарова.