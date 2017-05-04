Диетологи раскрыли секрет идеального завтрака

Британские диетологи назвали три главных правила наиболее сытного и полезного завтрака. По их мнению, чувство насыщения во многом зависит от обстановки, в которой осуществляется прием пищи.

Диетолог Дженнифер Ньюсон считает, что для максимального насыщения необходимо кушать из посуды квадратной формы. Также она отметила, что организм усваивает больше питательных веществ, если принимать пищу не в сидячем положении, а стоя. При этом необходимо исключить из своего утреннего рациона чашку кофе, передает телеканал "360°".

Также специалист в сфере здорового питания отметила, что при приеме пищи нельзя отвлекаться на посторонние предметы. В частности, Дженнифер Ньюсон рекомендует на время завтрака отказаться от чтения ленты новостей в социальных сетях, а также убрать с кухни телевизор.

Исследователь провела соответствующий эксперимент на группе из 78 женщин. Часть исследуемых, кушавшая из квадратной посуды, подтвердила, что пища показалась им более питательной. "Многие из нас едят в том числе и глазами", – отметила диетолог. "Хлопья выглядят более аппетитно в квадратной миске, поэтому женщинам они показались более сытными", – цитирует ее The Sun.

Напомним, ранее диетолог Светлана Титова рассказала, что определенной правильной диеты, которая подошла бы всем, не существует. Она отметила, что "у каждого свой анамнез, возраст, климат проживания и желаемый результат".

моя потрясающая диета называется общага и одна пачка пельменей на две недели — шмидт (@echeneidae) 3 мая 2017 г.

При этом, по ее словам, часто люди сами неправильно трактуют предписания диеты, что наносит им вред. Она рассказала, что многие доводят себя до такого состояния, когда из организма вымываются необходимые вещества. "Многие дети доводят себя до того, что даже сбивается работа половой системы. Есть риск, что у нас, через поколение, 50% женщин окажутся бесплодными", – предположила эксперт.