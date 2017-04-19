Скелеты раскрыли диету солдат Наполеона

Скелеты из братской могилы рассказали ученым о том, чем питались солдаты наполеоновской армии. Исследователи использовали изотопный анализ костей.

Великой армии Наполеона в 1812 году удалось добраться до самой Москвы. Однако пожар в городе и дальнейшие действия партизан и ополчения обрекли сотни тысяч воинов на голодную смерть. Отступление превратилось в катастрофу из-за сильного холода и нехватки снабжения. Сжигать тела уже не успевали – их было так много, что приходилось просто закапывать трупы в братских могилах.

Международная команда ученых во главе с антропологом Самантой Холдер использовала изотопный анализ, чтобы выяснить, чем питались солдаты Наполеона во время Русской кампании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Anthropology.

Армия Наполеона была социально и этнически неоднородной, и ученые задались вопросом, как это сказывалось на их рационе. Они проанализировали изотопы углерода и азота в останках 78 солдат, извлеченных из братской могилы, где те были захоронены в декабре 1812 года. Сохранившиеся в могиле пуговицы униформы подтвердили, что здесь похоронены военные. Маловероятно, что все они были солдатами – однако, по всей видимости, они были в той или иной степени связаны с армией.

Исследование выявило различия в балансе изотопов захороненных. Так, одна из групп питалась преимущественно злаками, использующими C4-фотосинтез. Это позволяет предположить, что ее члены были родом из Польши или Италии, где в останках людей того же временного периода были обнаружены аналогичные уровни изотопов. Гипотезу подкрепляют найденные в могиле пуговицы униформы польских и итальянских полков. Но все же больше оказалось тех, кто употреблял растения с C3-фотосинтезом – это характерно для многих североевропейских стран.

Различным было и содержание животного белка. У части погибших его количество было незначительным – это позволило предположить, что останки принадлежат рядовым солдатам. Другие, включая трех женщин, употребляли значительное количество животного белка. Как предполагают авторы исследования, это могли быть высокопоставленные офицеры и члены их семей, приводит результаты исследования "Газета.ru".

Выводы ученых особенно не удивили. Ведь известно, что Великая армия Наполеона состояла из солдат разных национальностей, включая французов, поляков, австрийцев, итальянцев и испанцев. Исследование свидетельствует и о разнице в социальном статусе – классовые различия между солдатами, офицерами и сопровождавшими армию гражданами явно приводили к неравному доступу к определенным продуктам, например, мясу. Теперь исследователи собираются сравнить рационы наполеоновской армии и армий других стран. В частности, планируют выяснить, чем во время войны 1812 года питались русские солдаты.