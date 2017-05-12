Главные события Москвы с 12 по 18 мая 2017 года

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"
Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
партнеры
Пятница 12 мая
Лента новостей
12:54
Как менялась Виктория Дайнеко
12:52
Причину аллергии у кошек нашли в людях
12:38
У Boeing 787 отказал двигатель в небе над Сибирью
12:33
Олег Меньшиков: Нужно уйти из театра
12:23
Эротичная Зара в прозрачной юбке удивила мужчин
12:08
Пенсионер из Новой Зеландии отказался жить без умершей жены
12:02
Ученые нашли связь анорексии с шизофренией
12:01
Юноша разбился насмерть в Москве-Сити
11:53
Украина придумала сценарий захвата Польши и Литвы
11:53
Финалиста "Битвы экстрасенсов" поймали на лжи
11:47
Последствия крупной аварии в Петербурге попали на видео
11:32
Ливневую канализацию в Москве приведут в порядок
11:27
Как москвичи пережили майский буран
11:25
Lexus RX 200t F Sport Luxury: для ценителей прекрасного
11:22
В центре Рима прогремел взрыв
11:20
Медики назвали страшную опасность суши
11:05
Российским пенсионерам облегчили жизнь
11:00
Мужчина избил подростка дубинкой на детской площадке
10:44
Фальшивая внешность Моники Белуччи
10:40
Как голос "Активного гражданина" стал решающим
10:39
Крупнейший фестиваль детских развлечений "Мультимир" откроет лето на ВДНХ
10:34
Столичные школьники мечтают об огромной зарплате
10:24
Безработный выиграл в лотерею $50 млн
10:24
На Урале молодые грабители покалечили безработного инвалида
10:02
Сергей Жуков довел до экстаза Ксению Бородину
09:55
Россиянин лишился 33 млрд рублей после предательства жены
09:50
Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
09:44
На "Евровидении" в Киеве грянул скандал из-за жюри
09:40
Лев напал на дрессировщика на глазах у зрителей (видео)
09:23
Непогода привела к массовому ДТП на северо-востоке Москвы
09:16
Евросоюз подсел на российские семечки
09:11
Самбурская объявила трехдневный траур из-за Бузовой
09:10
Между Россией и США случился военный инцидент в День Победы
08:55
Жители Нефтеюганска испугались теракта в центре города
08:53
Актер Степанов назвал виновницу своего падения из окна
08:43
Москвич Костов покорил украинцев на "Евровидении"
08:31
Трамп сделал неожиданное признание о встрече с Лавровым
08:21
Порошенко заявил об уходе из семьи
07:57
Вооруженные бандиты напали на пост ДПС в Ингушетии
22:26
Звезду "Битвы экстрасенсов" прооперировали после нападения
21:52
На Украине у депутата нашли 586 квартир
21:48
Почему Дану Борисову преследуют несчастья
21:35
В Средиземном море столкнулись подлодка и торговое судно
21:26
Захарова об истерике в США: CNN пробил дно
21:25
Грачевской устроили травлю за поддержку хирурга-"мясника"
21:06
В Москве украли пакет с коллекционными крокодилами
20:46
На разбитом лице Киселева разглядели руку Госдепа
20:45
Куда жаловаться на управляющую компанию
19:54
Покинувший психбольницу Степанов прервал молчание
19:42
Сборная России победила Данию за 70 секунд
19:32
Под Хабаровском водитель перепутал старушек с бордюром и задавил
19:32
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
19:30
Стриптизерша искромсала лицо известной модели (видео)
19:07
Фонд Доктора Лизы сменит название
18:55
Куда вложить миллион рублей
18:47
Шесть фильмов ужасов на основе реальных событий
18:26
Савченко накинулась на карателей СБУ
18:15
Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами
17:59
Дочь похудевшей на 61 кг звезды КВН потрясла народ
17:57
Сибирь участвовала в акции "Аллея России"
17:53
Белый дом закатил истерику после визита Лаврова
17:46
Бондарчука обвинили в обвале цен на квартиры в Чертаново
17:43
ФСБ провела задержание по делу о теракте в метро Петербурга
17:33
За что Лужкову запрещают въезд в Грузию
17:26
Больных в России хотят лечить онлайн
17:12
На Украине готовы к возврату Советского Союза
16:51
Чем опасен секс после ссоры
16:51
Ведущая "Дома-2" закрутила служебный роман
16:48
Названа дата начала продаж Nokia 3310
16:32
Лавров насыпал соли на раны американцам
16:20
Роберт Майлз умер от рака
16:11
Телеведущий Киселев вернулся из отпуска с разбитым лицом
16:06
Куда пропала экс-солистка "Лицея" Лена Перова
16:05
Фатальные ошибки женщин на пути к браку
16:02
Совбез предупредил об угрозе химатаки в России
16:02
Москвича Костова гонят с "Евровидения" за концерт в Крыму
15:46
За что получил условный срок ловец покемонов Соколовский
15:39
Лохнесское чудовище попало на видео
15:29
Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора (видео)
15:11
Депутаты простились с умершим в Израиле Тарасюком
15:05
Ученые назвали минусы курения марихуаны для школьников
14:56
С россиян берут аналог налога на малодетность
14:54
В Москве пройдет Парад ударных инструментов
14:37
Фавориту "Евровидения" потребовалась срочная пересадка сердца
14:33
Спасение табуна лошадей от наводнения попало на видео
14:28
Жуткие подробности похищения трехлетнего ребенка под Ростовом
14:21
Литвинова угодила в театральный скандал
14:17
Стройный Юрий Шатунов в плавках восхитил поклонниц
14:16
Россия сравнила Украину с лошадью
13:55
Дочь Даны Борисовой бьется в истерике
13:40
В чем подвох предварительного договора купли-продажи
13:39
Легендарный астронавт настраивает NASA против России
13:33
Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
13:31
Юрий Грымов: Я работаю по 18 часов в сутки
13:23
Медики назвали неожиданные симптомы рака
13:09
Как изменятся тарифы ЖКХ после нововведений Медведева
12:56
Звезда Comedy Woman попала в тюрьму во Франции
12:50
Баха "Крым-2017" назвал победителей
12:39
Боевик "Дэдпул" превратят в сериал для взрослых
12:37
Блогер прыгнул на батут с тысячей мышеловок (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
Телеведущий Киселев вернулся из отпуска с разбитым лицом
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
Дочь Даны Борисовой бьется в истерике
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
Lifestyle

Главные события Москвы с 12 по 18 мая 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Весна затерялась где-то в московских пробках. Кто же сможет растопить пасмурный май? Быть может, Дмитрий Дюжев, читающий "Евгения Онегина", поющая романсы Екатерина Гусева или задумчивые барды? Dni.Ru рассказывают о самых теплых культурных событиях предстоящей недели.
прочитано 282 раза

12 мая, пятница

В Вегас Сити Холле пройдут выступления Императорского Пекинского цирка. Это один из самых необычных и захватывающих цирковых шоу в мире, где артисты поражают зрителей демонстрацией супервозможностей своего тела. Здесь силовые элементы и невероятная гибкость создают визуальные фигуры, которые можно называть произведениями искусства. За последнее десятилетие труппа выступила более 3000 в самых разных уголках планеты. Представления также пройдут 13 и 14 мая.

В Дипломатическом зале Кремлевского Дворца состоится творческий вечер заслуженной артистки России, звезды театра и кино Екатерины Гусевой. В новую сольную программу вошли романсы, лучшие арии из мюзиклов с участием Екатерины, песни и стихи. Аккомпанировать Екатерине будет концертмейстер и солистка оркестра мюзикла "Метро" Татьяна Солнышкина.

В клубе "АфишА" даст концерт Алиса Вокс, экс-участница группы "Ленинград", которая решила строить сольную карьеру. Организаторы обещают яркое шоу, в которое войдут уже получившие известность песни, так и совершенно новые композиции.

13 мая, суббота

В Open Moscow Bar пройдет вечеринка Евровидения-2017. Шоу, которое в этом году нельзя будет увидеть по телевизору, будут транслировать прямиком из Киева. Организаторы обещают не только просмотр конкурса по высшему разряду, но и веселую дружелюбную атмосферу. Ежегодно Евровидение собирает на одной сцене артистов из разных стран, чтобы определить лучших. Кто, станет победителем на этот раз, можно будет узнать совсем скоро. Специальными гостями вечера станут Анастасия Стоцкая, N'PANS, победительница шоу "Голос-5" Дарья Антонюк и выпускник "Фабрики Звезд" Прохор Шаляпин. 

Фото: Michael Campanella/Gettyimages.ru

В Центре дизайна Artplay пройдет маркет "4 сезона". Гости смогут увидеть и при желании приобрести дизайнерскую одежду и украшения. Также будут проходит мастер-классы и работать фудкорт. Платья, юбки, сумки, авторские украшения в самых разных стилях – все, что нужно, чтобы устроить себе настоящий весенний шопинг. Отправиться за обновками можно в субботу или в воскресенье.

В клубе "Союз Композиторов" пройдут Джазовые Трансформации с участием Андрея Макаревича. На концерте будут исполнены вечные джазовые хиты, а также песни собственного сочинения. Андрей Макаревич в необычном амплуа, яркая музыка и стихи, виртуозные, самозабвенно играющие музыканты – залог порции неподдельного удовольствия.

14 мая, воскресенье

В Yotaspace выйдет на сцену группа "Джанго". Музыканты исполнят все свои лучшие хиты, а также песни военных лет. Кроме того, в этот вечер состоится презентация нового сингла "Мы не уйдем", выход которого приурочен ко Дню Победы. Эта песня рассказывает о жизни и смерти, любви к родине и стремлении к победе.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva

В Театре Музыки и драмы под руководством Стаса Намина покажут спектакль "Космос", литературной основой которого стали шесть рассказов Василия Шукшина: "Забуксовал", "Светлые души", "Космос, нервная система и шмат сала", "Сураз", "Верую" и "Гена Пройдисвет". Общая тема данных произведений – поиск человеком своего места в мире, смысл жизни и бессмертие души. Драматическое действие сопровождают старинные русские деревенские песни, собранные известным фолк-музыкантом Сергеем Старостиным, в рок-обработке группы "Цветы".

15 мая, понедельник

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет концерт авторской песни "Вот и стало обручальным нам Садовое кольцо". Именно известная песня Сергея Никитина на стихи Дмитрия Сухарева и Юрия Визбора задала тон всему мероприятию. Композиции, которые будут исполнены в этот вечер, затрагивают самые разные темы: любовь, семья, друзья и многое другое. На сцену выйдет народный артист СССР Василий Лановой, народный артист России Михаил Ножкин, Александр Городницкий, Вадим Егоров, Лариса Брохман, Татьяна Визбор, Александр Мирзаян и другие. Также состоится награждение лауреатов Всероссийского конкурса бардовской песни "Наших песен удивительная жизнь".

Василий Лановой. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

16 мая, вторник

В Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки состоится концерт "Мой адрес – Советский союз". В проекте собраны самые известные композиции советской эпохи, цепляющие своей невинностью и трогательностью. В исполнении Государственного Духового Оркестра России прозвучат песни известных композиторов: Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Андрея Петрова, Исаака Дунаевского, Тихона Хренникова, Микаэла Таривердиева, Давида Тухманова и многих других. В концерте примут участие известные солисты музыкальных московских театров, лучшие оперные голоса России – Вера Кононова, Андрей Батуркин, Анатолий Пономарев, Илья Школьников, Ольга Спицина.

Кадр youtube.com

17 мая, среда

В Консерватории им. П.И.Чайковского популярный актер Дмитрий Дюжев в сопровождении Симфонического оркестра радио Орфей прочитает бессмертный пушкинский шедевр "Евгений Онегин". Артист имеет богатый тембр голоса, который вместе с музыкой Прокофьева, заставит зрителей по-новому взглянуть на великое творение поэтического гения.

Дмитрий Дюжев. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

18 мая, четверг

В ТЦ "Т-Модуль" на Тишинской площади вновь заработает "Блошиный рынок". Для всех гостей это отличная возможность посмотреть и купить в одном месте вещи самого разного назначение, да и вовсе принадлежащие разным эпохам!  Старинная мебель и домашняя утварь, книги, одежда и многое другое – каждый сможет найти свой собственный "клад". Спецпроект майского "Блошиного Рынка" посвящен редкой теме: японским предметам эпохи Мэйдзи, когда закрытая феодальная страна превратилась в современную мировую державу. "Блошиный рынок" будет работать до 21 мая.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

В театре "Россия" пройдет церемония награждения победителей премии "Дай пять!". Данный проект – детище известного продюсера Лины Арифулины, создателя таких известных ТВ-проектов, как "Фабрика звезд", "СТС зажигает суперзвезду". На этот раз своих кумиров путем открытого голосования выбрали подростки со всей страны. В голосовании принимали участие дети до 16 лет. В жюри премии вошли известные ведущие, артисты, актеры и спортсмены, среди них Дмитрий Нагиев, Леонид Ярмольник, Константин Меладзе, Денис Мацуев, Елизавета Боярская, Федор Бондарчук, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Губерниев, Андрей Малахов, Алла Духова, Сергей Безруков, Пелагея, Михаил Галустян и многие другие.

В Yotaspace выступит британская группа Paradise Lost. В начале карьеры музыканты играли doom-death metal, став одними из основателей данного стиля. Однако дальше группа экспериментировала со звучанием, меняясь от альбома к альбому. Поклонники тяжелой музыки могут не сомневаться, что Paradise Lost зажгут так, как нужно.

На экраны выходит фильм Ридли Скотта "Чужой: Завет", являющийся продолжением "Прометея" и второй частью приквела к культовой серии фильмов о Чужих. Экипаж колониального корабля "Завет" столкнется с неизвестным и ужасным существом. 

Автор: Василий Ручкин12 мая 2017, 10:18

комментарии

Политика

Захарова об истерике в США: CNN пробил дно
Белый дом закатил истерику после визита Лаврова
За что Лужкову запрещают въезд в Грузию
Россия сравнила Украину с лошадью

Шоу-бизнес

Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Эротичная Зара в прозрачной юбке удивила мужчин
Финалиста "Битвы экстрасенсов" поймали на лжи
Джоли и Питт всех обманули с разводом

Проишествия

Подробности смерти российского депутата в Израиле
Стриптизерша искромсала лицо известной модели (видео)
Меткий гольфист убил птицу на лету (видео)
Автор Children Роберт Майлз умер от тяжелой болезни

Lifestyle

Шесть фильмов ужасов на основе реальных событий
Роберт Майлз умер от рака
Литвинова угодила в театральный скандал
Юрий Грымов: Я работаю по 18 часов в сутки
Lifestyle

Пластический хирург посчитал операции Пугачевой

Dni.Ru поговорили об операциях Примадонны с экспертом
Политика

Порошенко заявил об уходе из семьи

Президент Украины восторженно воспринял известие об одобрении безвизового режима с ЕС
Шоу-бизнес

Актер Степанов назвал виновницу своего падения из окна

Неожиданные подробности драмы звезды "Обитаемого острова"
Шоу-бизнес

Самбурская объявила трехдневный траур из-за Бузовой

Актриса призналась, что до сих пор плачет

Гороскоп

Почему Дану Борисову преследуют несчастья
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
Астрологический прогноз с 8 по 14 мая
Зейналова родит Евстигнееву дочь

Фоторепортажи

Как менялась Виктория Дайнеко
Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
Как становилась женщиной Надежда Савченко

Спорт

Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"
Модель Playboy устроила хаос на велогонке (видео)
"Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет

Регионы

Жуткие подробности похищения трехлетнего ребенка под Ростовом
Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора (видео)
Омская няня избивала и кусала "гномиков"
Китайцы массово вырубают леса Сибири
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru