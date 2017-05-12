Главные события Москвы с 12 по 18 мая 2017 года

Весна затерялась где-то в московских пробках. Кто же сможет растопить пасмурный май? Быть может, Дмитрий Дюжев, читающий "Евгения Онегина", поющая романсы Екатерина Гусева или задумчивые барды? Dni.Ru рассказывают о самых теплых культурных событиях предстоящей недели.

12 мая, пятница

В Вегас Сити Холле пройдут выступления Императорского Пекинского цирка. Это один из самых необычных и захватывающих цирковых шоу в мире, где артисты поражают зрителей демонстрацией супервозможностей своего тела. Здесь силовые элементы и невероятная гибкость создают визуальные фигуры, которые можно называть произведениями искусства. За последнее десятилетие труппа выступила более 3000 в самых разных уголках планеты. Представления также пройдут 13 и 14 мая.

В Дипломатическом зале Кремлевского Дворца состоится творческий вечер заслуженной артистки России, звезды театра и кино Екатерины Гусевой. В новую сольную программу вошли романсы, лучшие арии из мюзиклов с участием Екатерины, песни и стихи. Аккомпанировать Екатерине будет концертмейстер и солистка оркестра мюзикла "Метро" Татьяна Солнышкина.

В клубе "АфишА" даст концерт Алиса Вокс, экс-участница группы "Ленинград", которая решила строить сольную карьеру. Организаторы обещают яркое шоу, в которое войдут уже получившие известность песни, так и совершенно новые композиции.

13 мая, суббота

В Open Moscow Bar пройдет вечеринка Евровидения-2017. Шоу, которое в этом году нельзя будет увидеть по телевизору, будут транслировать прямиком из Киева. Организаторы обещают не только просмотр конкурса по высшему разряду, но и веселую дружелюбную атмосферу. Ежегодно Евровидение собирает на одной сцене артистов из разных стран, чтобы определить лучших. Кто, станет победителем на этот раз, можно будет узнать совсем скоро. Специальными гостями вечера станут Анастасия Стоцкая, N'PANS, победительница шоу "Голос-5" Дарья Антонюк и выпускник "Фабрики Звезд" Прохор Шаляпин.





В Центре дизайна Artplay пройдет маркет "4 сезона". Гости смогут увидеть и при желании приобрести дизайнерскую одежду и украшения. Также будут проходит мастер-классы и работать фудкорт. Платья, юбки, сумки, авторские украшения в самых разных стилях – все, что нужно, чтобы устроить себе настоящий весенний шопинг. Отправиться за обновками можно в субботу или в воскресенье.



В клубе "Союз Композиторов" пройдут Джазовые Трансформации с участием Андрея Макаревича. На концерте будут исполнены вечные джазовые хиты, а также песни собственного сочинения. Андрей Макаревич в необычном амплуа, яркая музыка и стихи, виртуозные, самозабвенно играющие музыканты – залог порции неподдельного удовольствия.

14 мая, воскресенье

В Yotaspace выйдет на сцену группа "Джанго". Музыканты исполнят все свои лучшие хиты, а также песни военных лет. Кроме того, в этот вечер состоится презентация нового сингла "Мы не уйдем", выход которого приурочен ко Дню Победы. Эта песня рассказывает о жизни и смерти, любви к родине и стремлении к победе.

В Театре Музыки и драмы под руководством Стаса Намина покажут спектакль "Космос", литературной основой которого стали шесть рассказов Василия Шукшина: "Забуксовал", "Светлые души", "Космос, нервная система и шмат сала", "Сураз", "Верую" и "Гена Пройдисвет". Общая тема данных произведений – поиск человеком своего места в мире, смысл жизни и бессмертие души. Драматическое действие сопровождают старинные русские деревенские песни, собранные известным фолк-музыкантом Сергеем Старостиным, в рок-обработке группы "Цветы".

15 мая, понедельник

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет концерт авторской песни "Вот и стало обручальным нам Садовое кольцо". Именно известная песня Сергея Никитина на стихи Дмитрия Сухарева и Юрия Визбора задала тон всему мероприятию. Композиции, которые будут исполнены в этот вечер, затрагивают самые разные темы: любовь, семья, друзья и многое другое. На сцену выйдет народный артист СССР Василий Лановой, народный артист России Михаил Ножкин, Александр Городницкий, Вадим Егоров, Лариса Брохман, Татьяна Визбор, Александр Мирзаян и другие. Также состоится награждение лауреатов Всероссийского конкурса бардовской песни "Наших песен удивительная жизнь".

16 мая, вторник

В Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки состоится концерт "Мой адрес – Советский союз". В проекте собраны самые известные композиции советской эпохи, цепляющие своей невинностью и трогательностью. В исполнении Государственного Духового Оркестра России прозвучат песни известных композиторов: Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Андрея Петрова, Исаака Дунаевского, Тихона Хренникова, Микаэла Таривердиева, Давида Тухманова и многих других. В концерте примут участие известные солисты музыкальных московских театров, лучшие оперные голоса России – Вера Кононова, Андрей Батуркин, Анатолий Пономарев, Илья Школьников, Ольга Спицина.

17 мая, среда

В Консерватории им. П.И.Чайковского популярный актер Дмитрий Дюжев в сопровождении Симфонического оркестра радио Орфей прочитает бессмертный пушкинский шедевр "Евгений Онегин". Артист имеет богатый тембр голоса, который вместе с музыкой Прокофьева, заставит зрителей по-новому взглянуть на великое творение поэтического гения.

18 мая, четверг

В ТЦ "Т-Модуль" на Тишинской площади вновь заработает "Блошиный рынок". Для всех гостей это отличная возможность посмотреть и купить в одном месте вещи самого разного назначение, да и вовсе принадлежащие разным эпохам! Старинная мебель и домашняя утварь, книги, одежда и многое другое – каждый сможет найти свой собственный "клад". Спецпроект майского "Блошиного Рынка" посвящен редкой теме: японским предметам эпохи Мэйдзи, когда закрытая феодальная страна превратилась в современную мировую державу. "Блошиный рынок" будет работать до 21 мая.

В театре "Россия" пройдет церемония награждения победителей премии "Дай пять!". Данный проект – детище известного продюсера Лины Арифулины, создателя таких известных ТВ-проектов, как "Фабрика звезд", "СТС зажигает суперзвезду". На этот раз своих кумиров путем открытого голосования выбрали подростки со всей страны. В голосовании принимали участие дети до 16 лет. В жюри премии вошли известные ведущие, артисты, актеры и спортсмены, среди них Дмитрий Нагиев, Леонид Ярмольник, Константин Меладзе, Денис Мацуев, Елизавета Боярская, Федор Бондарчук, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Губерниев, Андрей Малахов, Алла Духова, Сергей Безруков, Пелагея, Михаил Галустян и многие другие.

В Yotaspace выступит британская группа Paradise Lost. В начале карьеры музыканты играли doom-death metal, став одними из основателей данного стиля. Однако дальше группа экспериментировала со звучанием, меняясь от альбома к альбому. Поклонники тяжелой музыки могут не сомневаться, что Paradise Lost зажгут так, как нужно.

На экраны выходит фильм Ридли Скотта "Чужой: Завет", являющийся продолжением "Прометея" и второй частью приквела к культовой серии фильмов о Чужих. Экипаж колониального корабля "Завет" столкнется с неизвестным и ужасным существом.