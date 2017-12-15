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Lifestyle

Главные события Москвы с 15 по 21 декабря 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Ностальгические концерты, смелые спектакли, отвязный рок и экстремальные виды спорта. А как проведете ближайшие семь дней вы? Dni.Ru помогут определиться с выбором. 
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15 декабря, пятница

В Театре на Юго-Западе состоится премьера спектакля "Zoofellini\Интернет и ТВ времен Римской империи" по пьесе Петра Гладилина. Создатели обещают настоящий "взрыв" во всех отношениях. ТВ, Интернет, радио – все это система управления людьми, которая пробирается глубоко внутрь каждого человека. К нам в голову заливают сплетни, слухи, сенсации, пошлость и невежество. Такова повседневная информационная жизнь человечества. Что это, простая гонка за популярностью и богатством, или же некий "мировой заговор"? Спектакль пытается разобраться, кто, как и зачем влияет на наше сознание.

Надежда Бабкина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

С 15 по 17 декабря в выставочном зале "Гостиный двор" на VIII Международной выставке "Искусство Куклы" представят частную коллекцию кукол народной артистки России Надежды Бабкиной. Знаменитая артистка собирала кукол по всему миру на протяжении многих лет – в гастрольных поездках и фольклорных экспедициях. Изюминка коллекции кукла Наденька, которая может исполнять песни из репертуара Надежды Бабкиной и общаться. Создали ее изобретатели Александр и Людмила Сапрыкины, занимающиеся проектированием аппаратно-программных комплексов. "В этой кукле соединились современные технологии и многовековые традиции, – рассказывает Надежда Бабкина. – Такое сочетание я всячески приветствую и использую в своем творчестве, в своей профессии".

16 декабря, суббота

В ARTPLAY пройдет необычный "День Ван Гога". Это будет йога-марафон на 3 часа в мультимедийном зале в сопровождении картин великого художника, выставка "От Моне до Малевича. Великие модернисты", а также кинопоказы фильмов "Музей Орсе", где хранятся полотна Ван Гога,  и недавно вышедшая на экраны лента "Ван Гог. С любовью, Винсент", полностью нарисованная масляными красками в стилистике мастера. В цену билета входят все события дня, так что можно будет свободно выходить и возвращаться, когда захочется.

Винсент Ван Гог. Фото: wikipedia.org

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Ночь перед Рождеством" – по произведениям Гоголя и Римского-Корсакова. Данная постановка – очередной шаг в деле создания целой серии спектаклей, которые призваны познакомить юных зрителей с самыми известными произведениями русской литературы и с великим наследием мировой и отечественной оперной музыки, показав всю ее красоту и значимость. Это важная задача, приучающая молодое поколение к незабвенной классике.

В СК "Олимпийский" даст концерт группировка "Ленинград". Сергей Шнуров и компания отметят свое 20-летие. Несмотря на столь солидный возраст, коллектив, кажется, только набирает обороты, будто на конвейере клепая новые хиты, которые звучат из всех воспроизводящих устройств, а клипы на них собирают миллионы и десятки миллионов просмотров в интернете. Живое выступление в Москве – отличный шанс для всех поклонников весело и энергично провести время.

В Stadium live состоится концерт "Супердискотека 90-х". Площадку опутают нити ностальгии. На сцену выйдут такие мастодонты конца прошлого тысячелетия, как "Руки Вверх!" и Scooter. В общей сложности ожидается выступление более пятнадцати российских и зарубежных артистов и групп. Гости смогут попеть и потанцевать, создать себе веселое праздничное настроение, которое не покинет их еще долго.

Scooter. Фото: GLOBAL LOOK press/STAR-MEDIA

В Москве пройдет премьера первого в России театрального сериала в иммерсивном формате "Дом 19|07". Действие развернется в усадьбе Поливанова – старинном особняке в самом центре столицы. Один из редких образцов деревянного ампира, дом пережил два пожара и теперь впервые откроется для публики после реставрации. В названии спектакля заложен своеобразный шифр. Действие первого сезона театрального сериала происходит в России в 1907 году. Все показы будут начинаться в 19:07 – 19 спектаклей каждый месяц на протяжении семи месяцев. Мистическая история о любви и страсти, мести и предательстве объединит 8 героев дома и 51 зрителя. Действие, происходящее в начале прошлого столетия, загадочным образом переплетается с современностью, а исторические интерьеры и современные технологии заставят каждого поверить в происходящее и стать частью необъяснимых событий.

16 и 17 декабря в Лужниках Департамент спорта и туризма города Москвы проведет спортивный праздник в честь открытия зимнего сезона. Ожидаются выступления спортсменов-экстремалов, соревнования, катание на оленьих упряжках и коньках, стрельба из снежных бластеров, выступления артистов и еще много-много интересного. Можно будет оседлать сноуборд, посмотреть мотофристайл и ледолазанье, стать участником старорусских забав. С 18 по 24 декабря каток, лыжная трасса, школа и мастер-классы сноубординга продолжат свою работу. Любителям спорта и активного отдыха – рекомендовано к посещению. Вход на все мероприятия во все дни свободный.

17 декабря, воскресенье

В Государственном Кремлевском дворце состоится премьера балета Ивана Васильева "Рождественская история" по мотивам повести Чарльза Диккенса в рамках гала-концерта звезд мирового балета "Christmas балет-гала". Иван Васильев рассказывает: "Через историю одного человека мы показываем, что значат простые ценности жизни: любовь, дружба, взаимопомощь. Мой герой, Скрудж, их забыл, перечеркнул, превратился в калькулятор. А он не один такой, вокруг много дураков. […] Эта история меня сопровождала с детства. Еще совсем маленьким я знал ее от начала до конца. Для меня это очень прочная ассоциация с Рождеством и Новым годом".

Фото: kremlinpalace.org

В Крокус Сити Холле выступит вокальная группа "Кватро" с большой рождественской программой "Русская зима". Будут исполнены такие знаменитые песни, как "Звенит январская вьюга", "Три белых коня", "Синий иней", "Снег кружится" и многие другие. В составе "Кватро" четыре участника-вокалиста: два тенора, Антон Сергеев и Антон Боглевский, баритон Леонид Овруцкий и бас Данила Карзанов. Вместе они талантливо и душевно исполняют композиции любой сложности.

В "Известия Hall" выступит Нейромонах Феофан – сумасбродное сочетание фолка и взрывной электронной музыки. Гостей ждет презентация нового альбома и шоу-программы. Поначалу загадочный монах, огромный плюшевый медведь – ростовая кукла, и бородатый мужик в рубахе за синтезатором воспринимались как забавная шутка. Но шутка это выстрелила так, что у проекта появилась настоящая армия поклонников. Чего нового приготовили нейрокумиры – можно будет узнать совсем скоро, в любом случае "поле притоптать" придется.

18 декабря, понедельник

Леонид Агутин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

В СК "Олимпийский" пройдет "Главный Новогодний Концерт" с неожиданными дуэтами, живым звуком, юмором и лавиной новогоднего настроения. На одной сцене окажутся рок– и поп- исполнители, шансонье и джазмены, мастера классических романсов и гуру рэпа. Причем зачастую петь они будут друг с другом, такое вот совмещение несовместимого. Ожидаются выступления Александра Розенбаума, Валерия Меладзе, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Светланы Сургановы, Валерии, Ларисы Долиной, Сергея Лазарева, Сергея Трофимова и еще целой кучи известных артистов.

19 декабря, вторник

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

В клубе "16 тонн" свой "внеплановый концерт" отыграет групп "Чайф". Эта народная группа с богатым послужным списком продолжает радовать поклонников. В этом году музыканты выпустили новый альбом "Теория струн" и в преддверии нового года готовы "пообщаться" со своими фанатами в теплой домашней атмосфере. Особенность клуба дает возможность увидеть своих кумиров фактически на расстоянии вытянутой руки.

20 декабря, среда

Игорь Растеряев. Кадр youtube.com

В клубе "16 тонн" выступит Игорь Растеряев. Его творчество – смесь народных мотивов и глубокой житейской философии, его музыка – вне формата. Но своим талантом и искренностью он притягивает людей, заставляя слушать свои песни заворожено и самозабвенно. А песни его о главном – о жизни, любви и Родине.

21 декабря, четверг

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет премия "Своя колея", посвященная 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Известные артисты споют его песни, прочтут стихи и поделятся воспоминаниями. В концерте примут участие: Иосиф Кобзон, Елена Ваенга, Диана Арбенина, Лариса Долина, Екатерина Гусева, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Дмитрий Харатьян, группа "Чайф", Светлана Сурганова, Валерия, Александр Маршал и другие. Каждый исполнит произведения, которые повлияли на их творческий путь и личность.

В кино выходит приключенческий комедийный фэнтези-фильм "Джуманджи: Зов джунглей". Это ремейк известного фильма 1995 года с Робином Уильямсом. Четыре подростка сталкиваются с зачарованной настольной игрой "Джуманджи", где все происходящие в ней переносится в реальный мир. Поэтому забава превращается в смертельно опасное испытание. Единственный выход – пройти игру до самого конца. В главных ролях Дуэйн Джонсон, Кевин Харт и Джек Блэк.

15 декабря 2017, 10:40

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