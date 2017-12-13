Секс признали средством примирения

Российские специалисты провели исследование о том, можно ли помириться в постели, и почему примирительный половой акт может быть лучше обычного. Результаты опроса оказались весьма интересными.

У 34% опрошенных женщин конфликты никогда не оканчивались сексом ради примирения. 46% сталкиваются с этим, но довольно редко. Для оставшихся 20% бежать в постель после ссоры в порядке вещей. Такой подход чаще выбирают молодые пары.

Также оказалось, что 20% респонденток хотя бы раз подталкивали мужчину к ссоре, чтобы потом заняться примирительным сексом, а 80% никогда так не делали. Мужчина подталкивает к ссоре ради интима, если ему надоела рутина и он хочет новых ощущений, сообщает тренинг-центр "СЕКС.РФ".

Большое число опрошенных не видит качественных отличий примирительного секса от обычного – 39%. Немного меньше женщин ответило, что обычно примирительный секс более качественный – 36%, а 12 % опрошенных считают такой секс самым лучшим и страстным.

Лучшим средством примирения большая часть респонденток считает спокойное и уважительное обсуждение проблемы – 56%. 18% предпочитают избегать ссор, 13% предлагают разойтись на время, хотя бы в разные комнаты. Секс в качестве самого эффективного средства выбрали всего 8%. А вот партнеры опрошенных женщин, по их мнению, готовы мириться при помощи секса гораздо охотнее (22%).

"Секс после ссоры действительно может быть более страстным. Ссора дает острые ощущения, которых порой не достает паре. Способов "взбодрить" секс не так уж и мало, основной момент здесь в том, что со временем многие пары сталкиваются с угасанием страсти", – говорит психолог, тренер и эксперт тренинг-центра Вера Филатова. При этом она добавила, что секс не всегда можно использовать для решения конфликта.