В Ростовской области загорелся крупный рынок

Пожару был присвоен повышенный ранг. Огонь охватил две тысячи квадратных метров.



Возгорание произошло на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое кольцо в поселке Янтарный под Ростовом. Загорелся склад, на котором хранилась посуда и электротехника. Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", экстренные службы получили сообщение о пожаре в половину седьмого утра.

Сначала сообщалось, что огонь распространился на одной тысяче "квадратов", а затем пожар охватил в два раза большую площадь. К тушению привлекли 117 человек, отмечает телеканал "360". Также были задействованы более 40 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Как пишет "Царьград", проверкой по факту случившегося будет заниматься прокуратура.