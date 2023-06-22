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Четверг 22 июня

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В Ростовской области загорелся крупный рынок

В Ростовской области загорелся крупный рынок
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Пожару был присвоен повышенный ранг. Огонь охватил две тысячи квадратных метров.

Возгорание произошло на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое кольцо в поселке Янтарный под Ростовом. Загорелся склад, на котором хранилась посуда и электротехника. Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", экстренные службы получили сообщение о пожаре в половину седьмого утра.

Сначала сообщалось, что огонь распространился на одной тысяче "квадратов", а затем пожар охватил в два раза большую площадь. К тушению привлекли 117 человек, отмечает телеканал "360". Также были задействованы более 40 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Как пишет "Царьград", проверкой по факту случившегося будет заниматься прокуратура.

22 июня 2023, 12:30
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

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