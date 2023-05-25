Неизвестный строил пожар на железной дороге под Красноярском

Стало известно о диверсии, произошедшей на станции Бугач рано утром.



Сегодня, 25 мая, неизвестный вскрыл, а затем поджег два релейных шкафа на железной дороге в Красноярском крае. Это произошло около 4 часов утра. Возгорание успешно ликвидировали, задержки поездов удалось избежать, пишет Радио 1.

На месте пожара нашли пустую пачку из-под сигарет, бутылку с жидкостью и одну перчатку. Предполагается, что после содеянного злоумышленник уехал на машине. Телеканал "360" уточняет, что правоохранители зафиксировали свежие следы шин легкового автомобиля. Поиском диверсанта занимается полиция.