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Вторник 16 мая

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В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги

В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги
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Угрозы распространения огня нет, заявили в столичном главке МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 12:33. Возгорание произошло на территории частного предприятия по утилизации вторичного сырья в отдельно стоящем одноэтажном ангаре.

Угрозы распространения огня нет. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте работают спасатели. К тушению пожара привлечен вертолет К-32 Московского авиационного узла.

Ранее МЧС сообщило, что в Москве в Южном Бутове рядом с торговым центром горел мусорный контейнер, пожар потушен, передает RT.

16 мая 2023, 14:50
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
МЧС России✓ Надежный источник

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