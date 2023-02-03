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Происшествия
"Желала ему смерти": исповедь родившей от насильника россиянки пробирает до дрожи

"Желала ему смерти": исповедь родившей от насильника россиянки пробирает до дрожи

"Я не могла издать ни звука. У меня из глаз лились слезы. Я только плакала и молилась, чтобы он меня не убил", – призналась Елена.
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12 лет назад жизнь юной студентки из Сибири пошла под откос. Спящую Елену изнасиловал брат близкой подруги, который находился в состоянии наркотического опьянения. Когда девушка проснулась в полнейшем шоке, то не смогла позвать на помощь. Через 11 недель узнала о беременности, а потом все-таки родила.

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Исповедь жертвы наркомана, которую опубликовал сайт VSE42.RU, пробирает до дрожи. Елена поделилась, что в последний момент передумала делать аборт. Пытаясь избежать позора, перед родами она вышла замуж за лучшего друга, который хотел хоть чуточку облегчить ее страдания.

Будучи беременной, изнасилованная девушка неоднозначно относилась к будущему ребенку. Но когда сын родился, у нее проснулся материнский инстинкт. "Потом я испытывала чувство вины от того, что желала ему смерти. И плакала…" — вспомнила те времена Елена.

По сей день она боится любовных отношений и интимной близости с мужчинами. Годами последствия психологической травмы давали о себе знать вплоть до попытки суицида, но пострадавшая смогла встать на путь эмоционального восстановления.

Теперь та, что родила после изнасилования, уверена: любовь — основа всей жизни. А год назад тот самый наркоман умер от передозировки.

Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2023, 19:00 Источник: VSE42.RU ✓ Надежный источник
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