В Московской области поймали обманувшего старушку на деньги злоумышленника

Он выманил 800 тысяч рублей.

В подмосковных Химках полиция задержала мужчину, который обманом выманил деньги у пенсионерки. Уроженец Свердловской области участвовал в распространенной мошеннической схеме "Ваш родственник попал в беду". Неизвестный сообщил 86-летней женщине, что ее внучка виновна в ДТП, и чтобы ее спасти, нужно заплатить деньги, сообщают "Вести Подмосковья".

Пенсионерка поверила злоумышленнику и отдала полмиллиона рублей. Когда старушка узнала, что стала жертвой мошенника, обратилась в полицию. По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", мужчину нашли по горячим следам, он работал "курьером" мошеннической организации. Возбуждено уголовное дело.