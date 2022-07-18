Водитель Яндекс.Такси стал жертвой мошенничества в центре Москвы

В центре Москвы работник сервиса Яндекс.Такси угодил в неприятную историю и потерял деньги.

Нехватка законодательного регулирования часто приводит к спорным ситуациям между заказчиками и водителями такси. Из-за этого часто происходят скандалы и даже преступления. На днях в Москве на Новом Арбате произошел неприятный инцидент.

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О бесчеловечном отношении к работникам Яндекса рассказал водитель, который и оказался пострадавшим. Он снял происходящее на камеру телефон, в котором уличил мужчину в неправомерных, по его мнению, действиях.



Скандал разгорелся из-за платного въезда на одну из территорий на Новом Арбате. Речь шла о сумме в размере 450 рублей, однако водителя никто не предупредил об этом. В итоге заказчик не оплатил заказ и обманом заставил водителя такси поехать по платной дороге, после чего скрылся. Перед этим он угрожал водителю и оскорблял его.

Юрист Михаил Лямиц считает, что в настоящее время по-прежнему остаются нерешенными пробелы в законодательстве, регулирующего порядок въезда и порядок оплаты за въезд для водителей транспортных средств. Эксперты считают, что необходимо комплексное решение проблемы, для чего требуется принять единый регулирующий парковку документ.