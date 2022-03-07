Заявлено о минировании трех вокзалов в Москве и одной станции метро

Экстренные службы сообщили о том, что аноним заявил о вероятности взрывов в отдельных частях Москвы. Согласно поступившим от него сведениям, не все гладко на Ярославском, Казанском и Ленинградском вокзалах, а также на участке метро "Комсомольская". Информацию передает ФАН.
В подозрительных местах решили провести следственную проверку. Специалисты принялись за работу, чтобы обезопасить людей в метро Москвы и на железнодорожных станциях. Как сообщает сайт "Вести Подмосковья" эвакуацию не устроили, на местах сохранился штатный режим работы.