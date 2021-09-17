"У меня началась паника": поездка в метро обернулась для Валюшкиной сущим адом

О Елене Валюшкиной как о талантливой актрисе заговорили еще в 1982 году, когда она сыграла Марию в музыкальной комедии Марка Захарова "Формула любви". А в новом веке были и "Горько!", и "Последний богатырь", которые полюбились зрителям. Правда, на своей недавней премьере – фильме Карена Оганесяна "Молоко" – актриса не смогла побывать. В это время она находилась на другом конце страны – в Благовещенске. Тут сейчас проходит фестиваль "Амурская осень". И Елена Валюшкина – член жюри конкурса антрепризных спектаклей.

Елене Валюшкиной 58 лет, но выглядит она превосходно! "Это и генетика, и постоянный уход за собой, – призналась актриса "Дни.ру". – Спорт не люблю, в бассейне с хлоркой тоже не хожу, зато всякие обертывания, массажи посещаю везде, где бываю с гастролями. Что же касается питания, то я перепробовала множество диет и поняла, что самый эффективный способ похудения – не жрать. Хотя сегодня я нахожусь в таком состоянии души, что хочется просто красиво жить, вкусно есть и ни в чем себе не отказывать (улыбается)".

Кажется логичным, что у цветущей Елены и сад в загородном доме полон цветов. "Я обожаю тюльпаны, – рассказала Валюшкина. – В прошлом году высадила 100 луковиц, а в этом уже 150! Необыкновенные, сумасшедшие и при этом очень неприхотливые цветы, за что их и люблю. А еще у меня растут крыжовник, малина, орешник. Я сама все копаю, поливаю".

В Благовещенске поклонники одолевали работоспособную актрису просьбами о совместном фото и автографе. Она никому не отказала. А потом призналась, что в Москве ей удается выходить на улице неузнаваемой. Правда, в метро не рискует спускаться.

"У меня каким-то страшным образом развилась клаустрофобия (психопатологический симптом, фобия замкнутых или тесных пространств – Прим. ред.) – призналась звезда. – Я даже не могу проиехать одну остановку! Просто давно живу за городом и езжу на автомобиле. Но однажды мне понадобилось добраться в одно место очень быстро – я бросила машину и спустилась в метро. Когда же двери закрылись, у меня началась паника – я стала ходить взад-вперед и думала, что не дождусь остановки".

Рассказала актриса и о судьбах наследников – 24-летнего сына Василия и 18-летней дочери Марии. "Они вообще не обращают внимания на то, что я – известный человек, живут как-то сами по себе, – призналась актриса. – Представьте, пока я тут на фестивале, моя Маша взяла и перекрасила волосы из розового в красный цвет. Просто кот из дома – мыши в пляс! На мое удивление Маша ответила: "Но я же на дизайне учусь!"

Дети Валюшиной не стали актерами. "Я их никогда не таскала за кулисы, они не дышали пылью в театральной гримерной и за кулисами – у них всегда находились другие интересы, – пояснила Елена. – Например, у Маши с детства был разряд по гимнастике, она занимается верховой ездой, рисует, занималась в школе при МАРХИ. А Вася ходил на фехтование, окончил, как и сестра, художественную школу, потом был архитектурный институт и теперь работает в архитектурном бюро. Они оба сами выбрали свой жизненный путь, без моих советов".