Экипаж упавшего в Хабаровском крае Ан-26 погиб

Накануне стало известно, что в Хабаровском крае с радаров пропал самолет Ан-26. Позднее вертолет МЧС России обнаружил обломки борта, спасатели отправились на поиски погибших и пострадавших.
Однако, к сожалению, в результате крушения выжить никому не удалось. Как сообщает RT, в пресс-службе МЧС подтвердили гибель всех членов экипажа, находившихся на борту.
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