В Москве десантники устроили погром в интим-магазине и избили продавца

День ВДВ омрачен инцидентом, который произошел в российской столице. В распоряжении журналистов оказалась информация о том, что трое десантников устроили погром в интим-магазине.
Кроме того, пострадал продавец торговой точки. Сообщается, что десантники вырвали из уха пострадавшего серьгу, а также избили его. Злоумышленники скрылись с места преступления, передает Рен ТВ.
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