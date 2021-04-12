В Париже в результате стрельбы погиб человек

В прессе появились данные о происшествии, которое случилось в столице Франции. По информации СМИ, неизвестный открыл огонь у городской больницы.
На данный момент известно, что один человек погиб, еще несколько человек получили ранения. Злоумышленнику удалось скрыться. Обстоятельства случившегося выясняются.
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