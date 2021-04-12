В США вспыхнули беспорядки после очередного убийства при задержании

Массовые акции протеста и беспорядки захлестнули штат Миннесота после того, как во время задержания был убит темнокожий. Сообщается, что у полиции был ордер на его арест, однако мужчина попытался уехать от сотрудников правопорядка, передает Life.ru. Довольно быстро на улицах стали собираться люди с требованием справедливости. Они бросали дымовые шашки, громили машины. Полиция разогнала протестующих резиновыми пулями.
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