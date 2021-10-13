В подмосковной Истре неизвестный заявил о "минировании" школы

В Подмосковной Истре неизвестный обратился к руководству одной из местных школ и заявил, что она заминирована. В учебное заведение приехала полиция и кинологи. Специалисты оцепили здание и начали проверку.
Правда, как сообщают "Вести Подмосковья", информация оказалась ложной. Никаких взрывных устройств не обнаружили, и школа продолжила работу в обычном режиме. Проводится проверка, правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
Популярные темы форума
Как скинуть 7 кг за две недели?
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?