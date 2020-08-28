В Москве грабитель вынес из квартиры безработной женщины более двух миллионов рублей

В Москве совершено тяжкое преступление. Уточняется, что злоумышленник похитил из квартиры, в которой проживала безработная женщина, более двух миллионов рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет телеканал "360". Правоохранители занимаются поиском преступника.
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Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.