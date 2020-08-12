Известного блогера будут судить за доступ к гостайне

Блогера Андрея Пыжа, известного в Сети под ником Urbanturizm, отправили под арест. Его собираются судить за доступ к государственной тайне, передает телеканал "360".
Под стражу его заключили еще 6 августа. Родственники долго не знали, что произошло с молодым человеком, поскольку тому не позволили с ними связаться. Пыжу грозит до восьми лет лишения свободы. Предполагается, что дело было возбуждено после посещения Андреем заброшенных бункеров и военных объектов.
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