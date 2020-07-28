В Москве на дороге сгорел лимузин

В Москве прозошло серьезно ЧП. Уточняется, что на Машкинском шоссе сгорел лимузин.

По предварительным данным, никто не пострадал. О причинах ЧП на данный момент не сообщается, пишет телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".

