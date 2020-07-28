В Москве мужчина ударил ножом пассажира автобуса

На юго-западе Москвы совершено тяжкое преступление. Один из пассажиров рейсового автобуса ударил другого ножом в ходе потасовки.

Известно, что двое мужчин повздорили в общественном транспорте. Выйдя из автобуса, граждане продолжили выяснять отношения на остановке. Внезапно один из них достал нож и ранил оппонента. В результате случившегося пострадавший впал в кому. Правоохранители задержали подозреваемого. Выясняются все обстоятельства произошедшего.