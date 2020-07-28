В Москве охранник спас выпавшего из окна ребенка

В Москве работающий охранником мужчина спас ребенка. Гражданин увидел мальчика, который выпал из окна и повис на проводе спутниковой антенны.

Охранник не растерялся и вместе сыном разместил под окнами матрас. Упавший ребенок все-таки получил травмы, но остался жив. Сейчас пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, пишет "Царьград".