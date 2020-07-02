В Нью-Йорке произошло обрушение жилого дома

В Нью-Йорке серьезное ЧП – обрушилось жилое здание. В результате случившегося один человек получил травмы.
По данным телеканала "360", внутри, помимо прочего, располагался спортивный зал, деятельность которого была приостановлена в связи с пандемией коронавируса. На месте ЧП работают экстренные службы.
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