Трехлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже и выжила в Подмосковье

Трехлетняя девочка чудом выжила после падения с высоты восьмого этажа в подмосковной Электростали. Ребенка с множеством травм отвезли в больницу.
Следователи установили, что девочка осталась без присмотра в одной из комнат квартиры в жилом доме. Она вскарабкалась на подоконник и упала из приоткрытого окна. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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