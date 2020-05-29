В Подмосковье между гаражами нашли брошенного младенца

Возле подмосковной деревни Дубровка местный житель обнаружил брошенного младенца. Мальчик лежал между гаражами.
О случившемся мужчина сообщил в полицию. Ребенка доставили в медицинское учреждение для осмотра. В настоящее время правоохранители разыскивают мать новорожденного.
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