В Москве разбилась машина за 14 миллионов

В Москве произошло ДТП, которое привлекло особое внимание общественности. Дело в том, что в результате случившегося разбилась одна из наиболее дорогих моделей Mercedes-Benz.
Стоимость иномарки составляет 14 миллионов рублей. По данным телеграм-канала Baza, автомобиль повредил еще несколько машин, припаркованных у дороги.
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