Россияне в шоке от купающегося мужчины в Москве-реке

В российской столице мужчина решился на странный поступок. Он решил открыть купальный сезон в Москве-реке.
О случившемся стало известно от очевидцев, которые сняли случившееся на видео. В Сети шутят, что при просмотре обнародованных кадров станоится холодно, пишет телеграм-канал "Hue".
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