Есть тяжелораненые: в центре Москвы устроили стрельбу

В центре российской столице произошло стрельба. Очевидцы сообщают, что видели лежащего на земле человека без сознания.
Вышли были сделаны после конфликта, который развязался между неустановленными лицами. В результате ЧП двое человек получили серьезные ранения. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет "Пятый канал".
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