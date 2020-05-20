Есть тяжелораненые: в центре Москвы устроили стрельбу

В центре российской столице произошло стрельба. Очевидцы сообщают, что видели лежащего на земле человека без сознания.



Вышли были сделаны после конфликта, который развязался между неустановленными лицами. В результате ЧП двое человек получили серьезные ранения. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет "Пятый канал".