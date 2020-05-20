Стало известно о крушении истребителя

В американском штате Флорида разбился истребитель. ЧП произошло на на авиабазе.
По данным RT, пилоту удалось катапультироваться. На данный момент его здоровью ничто не угрожает. Эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего.
В американском штате Флорида разбился истребитель. ЧП произошло на на авиабазе.
По данным RT, пилоту удалось катапультироваться. На данный момент его здоровью ничто не угрожает. Эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего.
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