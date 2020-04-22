Россиянин застрелил знакомую из обреза после пьяной ссоры

Ранее судимый по уголовным статьям мужчина застрелил знакомую из обреза охотничьего ружья в Коломне. Это произошло после ссоры, сообщает "Подмосковье сегодня".
Тело 45-летней женщины с ранением в области груди нашли в гараже. На месте происшествия также обнаружили орудие преступления. По подозрению в убийстве задержан 58-летний мужчина.
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