В Москве безработный проломил череп мужчине

В Москве безработный жестоко избил своего знакомого. Пострадавшего доставили в больницу с гематомами лица и головы, переломом височной кости, травмой живота и множественными ушибами.
По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт. Нападавшего задержали, сообщает "Вечерняя Москва". Ведется расследование.
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