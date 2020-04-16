На Рублевке произошел серьезный пожар

В одном из элитных магазинов на Рублевке произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
По данным телеканала "360", пожарным удалось справиться с пламенем. Подробности случившегося выясняются.
В одном из элитных магазинов на Рублевке произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
По данным телеканала "360", пожарным удалось справиться с пламенем. Подробности случившегося выясняются.
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