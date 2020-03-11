Под Иркутском семья с двумя с детьми заживо сгорела при пожаре

Минувшей ночью в многоквартирном доме в Иркутской области произошел пожар. Его жертвами стали 62-летний мужчина и двое его детей, которым было восемь и десять лет, сообщает телеканал "360".
Трагедия случилась в поселке Марковка. Пламя быстро охватило территорию площадью 120 квадратных метров из-за сильного ветра. Четверо жильцов успели покинуть здание без помощи спасателей. Прибывшие на место происшествия огнеборцы справились со стихией в течение часа. В ходе работ на них обрушился потолок. Пострадали трое пожарных – они госпитализированы.
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