Пьяные мигранты устроили драку в московском метро

На станции "Строгино" Арбатско-Покровской (синей) линии Московского метрополитена группа приезжих из Киргизии устроила массовую драку, передает Пятый канал. Происходящее попало в объектив камеры наблюдения, установленной в вестибюле. Разнимать буянов пришлось сотрудникам полиции. Двух пьяных хулиганов задержали, остальным удалось скрыться. Их разыскивают.
Популярные темы форума
Украина
Для чего и для кого создан Дни ру?
Надоела Пугачева
Деньги-ЗЛО!
Кто вы русские?
Трусы навального
Меня бесит существование души
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Напоминание хохлам и подхохлятникам
Куда пропала Ната?