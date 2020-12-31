В аэропорту Домодедово произошел коллапс из-за наледи на взлетной полосе

В московском аэропорту Домодедово произошел коллапс. Отмечается, что тысячи людей пытаются покинуть город.
Задержки рейсов произошли из-за наледи на взлетной полосе. По данным телеканала "360", персонал аэропорта работает в усиленном режиме.
В московском аэропорту Домодедово произошел коллапс. Отмечается, что тысячи людей пытаются покинуть город.
Задержки рейсов произошли из-за наледи на взлетной полосе. По данным телеканала "360", персонал аэропорта работает в усиленном режиме.
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