В Домодедове грузчики устроили драку с поножовщиной

В Домодедове между работниками торговой точки произошел конфликт. Уточняется, что грузчики распивали спиртное, после чего повздорили.
Один из конфликтующих напал с ножом на оппонентов и нанес им травмы. Пострадавшие были госпитализированы. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает телеканал "360".
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