Под Ростовом 13-летняя девочка забеременела после изнасилования отцом

Подросток из города Зерноград Ростовской области забеременела после изнасилования собственным 45-летним отцом. По предварительным данным правоохранителей, он насиловал ее на протяжении четырех лет.
В настоящее время девочка находится на 29-й неделе беременности. Но пока рано говорить о том, что мужчина станет ребенку и отцом и дедушкой одновременно – это определит экспертиза. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего, передает Пятый канал.
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