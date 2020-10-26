В центре Москвы таксиста обстреляли из травматического пистолета

В центре российской столицы произошел серьезный инцидент. Уточняется, что водителя такси обстрелял из травматического пистолета оппонент.
Конфликт между мужчинами произошел из-за места на парковке, пишет Москва 24. По факту случившегося правоохранительными органами организована проверка.
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