В Москве проводится проверка по факту организации нелегального хостела в жилом доме

В российской столице жители одного из жилых домов, располагающихся на улице Гродненской, долго время жаловались на людей, которые организовали нелегальный хостел. На проблему закрывали глаза, но теперь следователи организовали доследственную проверку.
Граждане сообщали, что в жилом помещении проживает толпа мигрантов. Незваные гости шумом и самим присутствием пугали законопослушных москвичей, из-за чего те предпринимали тщетные попытки выселить самозванцев.
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