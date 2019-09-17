В Кировской области девушка погибла из-за упавшего в ванну телефона

Жительница Кирово-Чепецка трагически погибла в собственной квартире. Она принимала ванну, когда в воду упал телефон, подключенный к зарядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК по Кировской области.
Потерпевшая скончалась на месте. Тело девушки обнаружили ее родители. В настоящее время следователи проводят проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.
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