Умер академик РАН Сергей Федотов

В Москве скончался ученый-геофизик Сергей Федотов. Информацию подтвердил Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук на своем официальном сайте.
Сергею Федотову было 88 лет. По данным RT, он умер после тяжелой болезни. Дата и место прощания с ученым пока не известны, пишет телеканал "360".
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