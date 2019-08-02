Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни. Ей было 82 года.
"Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил", – говорится в сообщении на сайте "Русская песня". Коллеги по цеху выражают соболезнования родным и близким артистки. Напомним, Александра Стрельченко получила широкую известность после исполнения песен в фильмах "Война и мир" и "Калина красная".
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