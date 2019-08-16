Вылетевший в Уфу самолет совершил экстренную посадку из-за птиц

Лайнер авиакомпании Utair, направлявшийся из Москвы в Уфу, вернулся в аэропорт "Внуково". Причиной экстренной посадки стало попадание птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в воздушной гавани.
Приземление прошло успешно. В результате посадки никто не пострадал. Пассажиров доставят в Уфу резервным бортом. Другие подробности инцидента не раскрываются, передает газета "Петербургский дневник".
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