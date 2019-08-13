В центре Москвы из-под земли забил фонтан

В районе Большого Устьинского моста на Раушской набережной из-под земли бьет фонтан. Причиной стал прорыв водопровода, передает "Москва 24". Отмечается, что вода бежит прямо по проезжей части.
Движение на участке затруднено. Официальных комментариев от столичных коммунальщиков пока не поступало. Ранее стало известно, что в Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова, где хранилось около 200 работ мастера. Большинство картин на несколько часов погрузились в воду.
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