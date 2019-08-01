"Унижала мое сексуальное достоинство": убийца модели-эскортницы пожаловался полиции на жертву

Подозреваемый в расправе над 24-летней Екатериной Караглановой в Москве Максим Гареев назвал причины преступления. Также он сообщил правоохранителям, что познакомился с девушкой на интим-сайте.

Задержанного по подозрению в убийстве модели-блогера 33-летнего мужчину продолжают допрашивать следователи. Максим Гареев не отрицает, что 26 июля нанес Екатерине Караглановой (Семочкиной – Прим. ред.) смертельные удары ножом в область груди, после чего та скончалась. Однако мужчина заявил, что девушка сама виновата в своей смерти.

Гареев признался, что в тот роковой день у них с любовницей был секс. По его словам, Екатерина вспомнила, что в последний раз он приезжал к ней год назад, и предположила, что следующая встреча будет в 2020-м. Она посоветовала мужчине начинать копить деньги. Речь шла о сумме 50 тысяч рублей за ночь, хотя можно было выбрать и тариф дешевле – десять тысяч рублей за час интим-утех с красоткой.

Преступник пожаловался следователям на свою жертву. "Она неоднократно оскорбляла меня, унижала мое сексуальное достоинство. Унижала мои финансовые возможности. И я не смог выдержать", – цитирует Гареева сайт "Комсомольская правда".

Злоумышленник заявил, что виноват не только он, но и девушка, которая довела его унижениями. "Она говорила, что пластическая операция не сделала меня лучше. Я психанул, когда Катя сказала о моей денежной несостоятельности. В своей смерти она виновата сама", - поделился задержанный.

Гареев признался, что хотел прийти в полицию, но побоялся. Аргументировал это наличием ипотеки. Мол, если его посадят, ее придется выплачивать живущим в Челябинской области родителям. Чтобы замести следы, мужчина стал собирать улики в серебряный чемодан. Сложил туда полотенца, которыми помыл пол, свои окровавленные джинсы и одежду Караглановой. Еще взял три телефона девушки. Одежду вместе с чемоданом он сжег в лесу, а смартфоны выбросил в карьер.

По данным близкого к следствию источника, Гареева поймали в Котельниках. Напомним, что тело Екатерины Караглановой нашли в квартире в престижном районе Раменки. Окровавленный труп лежал в центре комнаты поверх большого чемодана. Из одежды на ней был только пояс для чулок. Екатерина скончалась от потери крови.