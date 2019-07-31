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Происшествия

Пожалела кофе: любовник раскрыл чудовищную причину убийства эскортницы в Москве

Фото: www.globallookpress.com
Убийца блогерши-эскортницы раскрыл мотивы преступления. По словам Максима Гареева, Екатерина Карагланова всячески его унижала, и он не вытерпел издевательств.
прочитано 193 раза

Убийца блогерши-эскортницы был задержан в своей квартире в Котельниках. 33-летний мужчина признался, что нанес девушке пять ударов ножом, после чего попытался спрятать тело в чемодан. Труп не поместился, и Максим Гареев вынес только окровавленные вещи жертвы, которые сжег в лесу.

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Говоря о причинах, побудивших его к жестокому преступлению, Гареев заявил, что девушка его всячески унижала.

"Она мне говорила по поводу того, что у меня невкусная сперма, что я никакой, что мне не поможет ничего с моей внешностью", - рассказал Максим. По словам убийцы блогерши-эскортницы, он собирался уйти, но потом попросил кофе. Девушка и в этом ему отказала, заявив, что не собирается тратить на него капсулу.

Мужчина решил сам приготовить себе кофе, Екатерина же продолжала над ним подшучивать. Она заявила Максиму, что ему придется снова месяц копить деньги, чтобы придти к ней еще раз. В конце концов он не выдержал и набросился на блогершу-эскортницу с ножом.  

Следователи выясняют детали убийства. Версию о том, что Карагланова оказывала интимные услуги состоятельным мужчинам, а у Гареева не оказалось денег, чтобы с ней расплатиться, не могут подтвердить подруги убитой блогерши-эскортницы. Они считают, что деньги на съем квартиры и покупку дорогого автомобиля ей присылали из провинции родители-врачи, передает "ТВ Центр". 

Автор: 31 июля 2019, 17:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь эскортницы Насти Рыбки

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какая мерзость!!
1

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