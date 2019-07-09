В крупнейшем океанариуме Европы произошел пожар

Во вторник, 9 июля, в океанариуме испанской Валенсии случился пожар. Очевидцы заметили задымление в помещении, где содержатся акулы. Через несколько минут над зданием самого большого океанариума в Европе поднялся черный столб дыма. Очевидцы сняли происходящее на видео.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Из здания эвакуировали почти 2000 человек. Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут. По предварительной информации, пострадавших людей и животных нет. Причины пожара выясняются, передает Life.ru.
Muy tristes las imágenes que nos llegan desde L'Oceanogràfic de #Valencia... Confiamos en la buena y rápida evacuación de personas y animales que habitan allí— You Valencia (@YouVLC) 9 июля 2019 г.
�� Fotos de @__Bosco__ y @KatyRS2002 pic.twitter.com/WbtAVD3xpr
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